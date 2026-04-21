Châlette-sur-Loing

Vide Grenier

Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide Grenier

Réservé aux particuliers. Buvette et restauration sur place, sans réservation. Pas de profuits neufs, pas de produits de bouche, affichage publicitaire interdit. Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Henri Barbusse. Ouverture aux exposants à 6h00. .

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 06 76 47 03 apehenrybarbusse@gmail.com

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Garage Sale

L’événement Vide Grenier Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS