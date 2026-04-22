Châlette-sur-Loing

22ème Senior Chalettoise Cyclo

62 Rue Marceau Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 07:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

22ème Senior Chalettoise Cyclo

Rando vélo 50km, 70km, 90km. Non fléchés. Inscriptions de 7h à 9h30. Pas de classement, départs libres. Un repas est proposé sur réservation avant le 7 mai. Chèque règlement à l’ordre du CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS à envoyer à l’adresse 3 rue Emile Zola, 45120 Chalette-sur-Loing .

62 Rue Marceau Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 22 94 14 roger-lardy@orange.fr

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22nd Senior Chalettoise Cyclo

L’événement 22ème Senior Chalettoise Cyclo Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS