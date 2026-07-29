Le Tro Breiz 2026 Quimperlé
dimanche 2 août 2026 · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Le Tro Breiz 2026
NA Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-02
Le Tro Breiz, le périple sacré breton passera dans le pays de Quimperlé entre le 2 et le 8 août. Bannalec ainsi que Mellac seront une ville étape.
Le parcours Tro Breiz Vannes-Quimper 2026 sera effectué en 7 jours. La longueur des étapes variera entre 23 et 31 km par jour.
Deux nouvelles options sont proposées cette année l’inscription à la marche les 3 derniers jours, de Mellac à Quimper et le Tro-Breiz à vélo 7 jours pour les jeunes de 15 à 30 ans.
Plus d’informations sur le site internet https://www.trobreiz.bzh/ ou au téléphone 09 86 37 43 93 .
NA Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 9 86 37 43 93
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English :
L’événement Le Tro Breiz 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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