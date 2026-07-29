Informations pratiques

Quimperlé

Le Tro Breiz 2026

NA Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-02

Le Tro Breiz, le périple sacré breton passera dans le pays de Quimperlé entre le 2 et le 8 août. Bannalec ainsi que Mellac seront une ville étape.

Le parcours Tro Breiz Vannes-Quimper 2026 sera effectué en 7 jours. La longueur des étapes variera entre 23 et 31 km par jour.

Deux nouvelles options sont proposées cette année l’inscription à la marche les 3 derniers jours, de Mellac à Quimper et le Tro-Breiz à vélo 7 jours pour les jeunes de 15 à 30 ans.

Plus d’informations sur le site internet https://www.trobreiz.bzh/ ou au téléphone 09 86 37 43 93 .

NA Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 9 86 37 43 93

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English :

L’événement Le Tro Breiz 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS