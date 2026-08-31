Le Val des Ombres balade contée Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Le Val des Ombres balade contée

Auberge du Val sans retour 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:15:00

fin : 2026-10-22 17:15:00

Date(s) :

2026-10-22

Durant la Samhain, le nouvel an celtique, le monde des vivants et l’Autre Monde se rapprochent. Leur frontière se fait plus fine que jamais, perméable. Le Val sans Retour, haut-lieu de la magie de Brocéliande, devient alors le Val des ombres, la vallée des âmes perdues.

Le peuple sombre erre quelques jours dans la forêt. Géants, spectres, sorcières et autres créatures inconnues côtoient les mêmes sentiers que les visiteurs humains. Oserez-vous venir les rencontrer ?

Et si nous les réhabilitions ? Si toutes ces créatures de la nuit, effrayantes et malaimées, avaient un message pour nous ? Si c’était nous qui ne les comprenions pas ?

Points d’intérêt

• Le Val sans Retour

• L’Arbre d’Or et la cascade du Rauco

• Les ruines du moulin à eau

• L’étang du Miroir aux Fées

• Le Rocher des Faux Amants

• Le Siège de Merlin

Informations pratiques

• Boucle de 2km présentant un fort dénivelé positif, ne pas hésiter à me contacter pour en savoir plus

• Chemin de terre non adapté aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes ; prévoir un porte-bébé pour les jeunes enfants

• Balade conseillée à partir de 7 ans

• Nos amis les animaux sont acceptés, tenus en laisse

• Prévoir de bonnes chaussures (baskets, chaussures de randonnée…) et une tenue adaptée à la météo de quoi se protéger de la pluie ! (imperméable, vêtements chauds ou tenue de rechange)

• Pensez à prendre de l’eau et une collation avec vous

• Départ depuis l’Auberge Val sans Retour (56430 Tréhorenteuc)

• Balade maintenue dès 10 participants.

• Balade organisée en partenariat avec l’Auberge Val sans Retour, dans le cadre de sa programmation de la Samhain. .

Auberge du Val sans retour 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 75 56 18 56

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English :

L’événement Le Val des Ombres balade contée Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande