Le vélo du quotidien en Pays Houdanais, Orgerus – Yvelines, Orgerus
Le vélo du quotidien en Pays Houdanais, Orgerus – Yvelines, Orgerus dimanche 3 mai 2026.
Le vélo du quotidien en Pays Houdanais 3 et 10 mai Orgerus – Yvelines Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00
Le vélo du quotidien
Se déplacer dans les villages du pays houdanais
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Opération financée par le Budget Participatif écologique d’ïle de France
Orgerus – Yvelines mairie place des halles orgerus Orgerus 78910 Yvelines Île-de-France
Alternatives à la voiture pour se déplacer dans nos villages