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Le vélo du quotidien en Pays Houdanais, Orgerus – Yvelines, Orgerus

Le vélo du quotidien en Pays Houdanais, Orgerus – Yvelines, Orgerus

Le vélo du quotidien en Pays Houdanais, Orgerus – Yvelines, Orgerus dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Orgerus - Yvelines

Adresse : mairie place des halles orgerus

Ville : 78910 Orgerus

Département : Yvelines

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Le vélo du quotidien en Pays Houdanais 3 et 10 mai Orgerus – Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

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