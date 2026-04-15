Le vélo s’invite aux Primairolympiades, La Cité des sports, Granville
Le vélo s’invite aux Primairolympiades, La Cité des sports, Granville jeudi 4 juin 2026.
Le vélo s’invite aux Primairolympiades Jeudi 4 juin, 09h00 La Cité des sports Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Rencontre sportive réunissant les CM des écoles primaires de Granville, soit plus de 400 enfants !
Nouveauté 2026 : atelier de maniabilité vélo le matin et parcours guidé à vélo l’après-midi.
Partenaires : La Ville à vélo et Granville Terre et Mer
La Cité des sports Boulevard des Amériques, Granville Granville 50400 Manche Normandie
Rencontre sportive annuelle réunissant les CM des écoles primaires de Granville et une nouveauté pour 2026 : le vélo !
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