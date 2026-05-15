Vornay

Le Vent du Connemara par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs

Vornay Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Embarquez pour un voyage théâtral en Irlande avec Le Vent du Connemara , entre légendes celtiques, musique et ambiance chaleureuse de pub irlandais.

L’Atelier Théâtre des Gibjoncs propose Le Vent du Connemara , un spectacle mêlant théâtre, musique et culture irlandaise.

Les jeunes comédiens présentent L’île du bout du monde et La harpe celtique , deux créations inspirées des légendes et traditions celtes, ponctuées de chants et danses irlandaises. Les adultes entraînent le public dans Le pub de Galway , une immersion conviviale au cœur de l’Irlande, entre personnages hauts en couleur et atmosphère festive.

Un rendez-vous familial placé sous le signe du voyage, de l’imaginaire et de la découverte culturelle. 10 .

Vornay 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com

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English :

Embark on a theatrical journey to Ireland with Le Vent du Connemara , featuring Celtic legends, music and the warm atmosphere of an Irish pub.

L’événement Le Vent du Connemara par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs Vornay a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BOURGES