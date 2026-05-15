Le Vent du Connemara par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs Vornay
Le Vent du Connemara par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs Vornay samedi 13 juin 2026.
Vornay
Le Vent du Connemara par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs
Vornay Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Embarquez pour un voyage théâtral en Irlande avec Le Vent du Connemara , entre légendes celtiques, musique et ambiance chaleureuse de pub irlandais.
L’Atelier Théâtre des Gibjoncs propose Le Vent du Connemara , un spectacle mêlant théâtre, musique et culture irlandaise.
Les jeunes comédiens présentent L’île du bout du monde et La harpe celtique , deux créations inspirées des légendes et traditions celtes, ponctuées de chants et danses irlandaises. Les adultes entraînent le public dans Le pub de Galway , une immersion conviviale au cœur de l’Irlande, entre personnages hauts en couleur et atmosphère festive.
Un rendez-vous familial placé sous le signe du voyage, de l’imaginaire et de la découverte culturelle. 10 .
Vornay 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on a theatrical journey to Ireland with Le Vent du Connemara , featuring Celtic legends, music and the warm atmosphere of an Irish pub.
L’événement Le Vent du Connemara par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs Vornay a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BOURGES