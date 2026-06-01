Le verger de Foncoussières vous ouvre ses portes !, Le verger de Foncoussières, Saint-Géry

Le verger de Foncoussières vous ouvre ses portes ! 6 et 7 juin Le verger de Foncoussières Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Bart et Tom Verhoef vous accueillent les samedi 6 et dimanche 7 juin pour vous faire découvrir leurs fruits et légumes de saison. Au programme : de 10h à 18h, cueillette de cerises au verger, visites guidées de l’exploitation à 11h et 16h : découverte des vergers et de la serre. Profitez des tables et du magasin de producteurs pour déguster votre pique-nique sur place.

Le verger de Foncoussières 857 route de foncoussières Saint-Géry 81800 Tarn Occitanie

Cerises à cueillir, serres à explorer : bienvenue au verger ! portes ouvertes ferme