LE VERRE, AU-DELÀ DE LA MATIÈRE, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève
LE VERRE, AU-DELÀ DE LA MATIÈRE, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève vendredi 24 avril 2026.
LE VERRE, AU-DELÀ DE LA MATIÈRE 24 avril 2026 – 3 janvier 2027 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre
12 / 9 CHF; Entrée libre jusqu’à 25 ans et le premier dimanche du mois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00
Fin : 2027-01-03T10:00:00+01:00 – 2027-01-03T17:00:00+01:00
Porter un regard contemporain sur une matière millénaire à travers la collection du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) de Marseille, telle est la visée de cette exposition. Plus de deux cents objets issus de cette utopie créative, initiée en 1983, témoignent d’une approche transdisciplinaire dont des oeuvres d’Ettore Sottsass, Pierre Charpin, Betty Woodman, Bob Wilson, Giuseppe Penone, Jana Sterbak et James Lee Byars.
Cette exposition est conçue et réalisée par le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, en partenariat avec le Cirva.
Retrouvez toutes les expositions sur notre site.
Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/en-cours »}]
Rétrospective sur les collections du CIRVA, Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques de Marseille
Brynjar Sigurðarson et Veronika Sedlmair, dit·es Studio Brynjar & Veronika | Scaled prototypes for windows, 2022, Fritte de verre fusionné | Production / collection Cirva, Marseille (Détail)
Photo : David Giancatarina © Studio Brynjar & Veronika
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