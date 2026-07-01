Le vertige de l’envers, Théâtre et cinéma du Garde-Chasse, Les Lilas

Informations pratiques

Le vertige de l’envers Samedi 26 septembre, 16h00 Théâtre et cinéma du Garde-Chasse Seine-Saint-Denis

entrée payante, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00

Le vertige de l’envers questionne de manière hautement visuelle, au moyen de gestes d’illusionniste et circassiens les différents niveaux de perceptions du monde qui nous entoure.

Les spectateurs entrent dans un univers dans lequel les lois de la gravité et du temps peuvent s’inverser, se dilater ou s’abolir, bouleversant ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps.

Les liquides se métamorphosent, les poids s’allègent jusqu’à prendre leur envol, les corps flottent et les balles s’échappent de leurs trajectoires habituelles.

Dans ce cosmos ludique même la chute sera à l’envers.

Théâtre et cinéma du Garde-Chasse 2 avenue Waldeck Rousseau 93260 Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 35 55 13 »}, {« type »: « email », « value »: « diffusion.lenvoleecirque@gmail.com »}]

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