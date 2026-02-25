Le Viaduc fête ses 60 ans à la médiathèque ! Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Le Viaduc fête ses 60 ans à la médiathèque ! Chéray Saint-Georges-d’Oléron lundi 22 juin 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Le Viaduc fête ses 60 ans à la médiathèque !
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-22
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-22
À l’occasion des 60 ans du pont d’Oléron, inauguré le 21/06/66, la médiathèque municipale de Saint-Georges-d’Oléron propose une semaine d’animations du 22 au 26 juin 2026, consacrée aux thèmes des transports, de l’histoire, de l’architecture et de l’art.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English : Le Viaduc celebrates its 60th anniversary at the media library!
To mark the 60th anniversary of the Oléron bridge, inaugurated on 06/21/66, the Saint-Georges-d?Oléron municipal media library is offering a week of events from June 22 to 26, 2026, devoted to the themes of transport, history, architecture and art.
L’événement Le Viaduc fête ses 60 ans à la médiathèque ! Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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