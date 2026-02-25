Le Viaduc fête ses 60 ans à la médiathèque ! Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Le Viaduc fête ses 60 ans à la médiathèque !

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-22

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-22

À l’occasion des 60 ans du pont d’Oléron, inauguré le 21/06/66, la médiathèque municipale de Saint-Georges-d’Oléron propose une semaine d’animations du 22 au 26 juin 2026, consacrée aux thèmes des transports, de l’histoire, de l’architecture et de l’art.

.

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Viaduc celebrates its 60th anniversary at the media library!

To mark the 60th anniversary of the Oléron bridge, inaugurated on 06/21/66, the Saint-Georges-d?Oléron municipal media library is offering a week of events from June 22 to 26, 2026, devoted to the themes of transport, history, architecture and art.

L’événement Le Viaduc fête ses 60 ans à la médiathèque ! Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes