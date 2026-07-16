Le vieux pont de pierre « Témoin du temps qui passe », Cour du prieuré, Grez-sur-Loing
samedi 19 septembre 2026 · Cour du prieuré · Grez-sur-Loing
Informations pratiques
Le vieux pont de pierre « Témoin du temps qui passe » 19 et 20 septembre Cour du prieuré Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association des amis de Grez-sur-Loing propose avec le concours du Mairie-Musée de Grez-sur-Loing cette exposition sur les monuments emblématiques du village : le vieux pont de pierre
Cour du prieuré 86 rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing 77880 Seine-et-Marne Île-de-France 06 78 53 67 12 L’association des amis de Grez-sur-Loing propose avec le concours du Mairie – Musée de Grez-sur-Loing cette exposition sur les monuments emblématiques du village : le vieux pont de pierre. Parking Pré du vieux pont (chemin des prés)
Exposition sur le vieux pont de pierre
©OTPN