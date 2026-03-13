Le village de Bordères-Louron Devant l’église Bordères-Louron

Le village de Bordères-Louron

Devant l’église BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Ce village, autrefois dominé par un château dont il reste encore quelques vestiges, cache de nombreux trésors qui vous seront dévoilés tout au long de la visite patrimoine religieux, maisons traditionnelles, patrimoine lié à l’eau…

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .

Devant l’église BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

This village, once dominated by a castle of which some remains still remain, hides many treasures which will be revealed to you throughout the visit: religious heritage, traditional houses, heritage related to water…

L’événement Le village de Bordères-Louron Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65