Le village de créateurs Rue de la Poyade Saint-Pierre-d’Oléron
vendredi 10 juillet 2026 · Rue de la Poyade · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Le village de créateurs
Rue de la Poyade Parc Youpi Manèges Derrière VM Matériaux Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Le village de créateurs, c’est tous les vendredis de juillet et août, de 18h00 à minuit.
Animations et restauration sur place.
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Rue de la Poyade Parc Youpi Manèges Derrière VM Matériaux Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 07 68 youpionvajouer@gmail.com
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English : The Artists’ Village
The Artists’ Village takes place every Friday in July and August, from 6:00 p.m. to midnight.
Entertainment and food available on site.
L’événement Le village de créateurs Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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