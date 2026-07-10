Le village de créateurs Rue de la Poyade Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Le village de créateurs

Rue de la Poyade Parc Youpi Manèges Derrière VM Matériaux Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Le village de créateurs, c’est tous les vendredis de juillet et août, de 18h00 à minuit.

Animations et restauration sur place.

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Rue de la Poyade Parc Youpi Manèges Derrière VM Matériaux Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 07 68 youpionvajouer@gmail.com

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English : The Artists’ Village

The Artists’ Village takes place every Friday in July and August, from 6:00 p.m. to midnight.

Entertainment and food available on site.

L’événement Le village de créateurs Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes