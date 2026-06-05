Le village de Génos et ses ardoisières RDV devant l’église de Génos Génos
Le village de Génos et ses ardoisières RDV devant l’église de Génos Génos vendredi 14 août 2026.
Génos
Le village de Génos et ses ardoisières
RDV devant l’église de Génos GENOS Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Situé au pied du verrou ardoisier sur lequel domine sa tour de guet, le village de Génos offre une vue remarquable sur la vallée du Louron. Visite du village et de ses ardoisières.
Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .
RDV devant l’église de Génos GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Located at the foot of the slate quarry lock, overlooked by its watchtower, the village of Génos offers a remarkable view of the Louron valley. Visit the village and its slate quarries.
L’événement Le village de Génos et ses ardoisières Génos a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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