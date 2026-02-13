LE VIMEU EN VELO, Place du maréchal Leclerc, Valines (Somme), Valines

LE VIMEU EN VELO Jeudi 14 mai, 09h00 Place du maréchal Leclerc, Valines (Somme) Somme

‍♂️ Mai à vélo fait étape à Valines ! ‍♀️

Une journée festive, sportive et conviviale autour du vélo… pour tous !

Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », la commune de Valines vous donne rendez-vous pour une journée 100 % vélo, placée sous le signe du plaisir de rouler, de la découverte du territoire et de la convivialité.

Lieu : Valines

Date : Jeudi 14 mai 2026

Horaires : de 09h00 à 14h00

Que vous soyez cycliste confirmé, amateur de balades tranquilles, enfant curieux ou simple visiteur, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

1 – Grande balade / randonnée vélo (sur inscription)

Envie de prendre un bon bol d’air et de (re)découvrir les paysages du Vimeur à vélo ?

Partez pour une randonnée encadrée, accessible et conviviale, mêlant nature, patrimoine et plaisir de rouler.

Distance : 28,9 km

Groupes : 20 personnes maximum par groupe

Itinéraire – Boucle n°2 :

Valines → Chépy → Acheux-en-Vimeu → Vallée de la Trie → Quesnoy-le-Montant → Franleu → Saint-Mard → Valines

Réseau Points-Nœuds emprunté :

82 – 75 – 76 – 66 – 67 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 – 85

⏰ Départs organisés

1er départ : 09h30

2e départ : 10h00

Encadrement par des professionnels du vélo

Les groupes seront accompagnés par les animateurs vélo de :

DAB’ACTION SPORT

AF3V / VELOXYGENE

Vélo en Baie de Somme

✨ Tout au long du parcours, des temps de découverte du patrimoine local seront proposés, en lien avec les communes et les associations locales,

Et pour clôturer la balade : un moment convivial autour d’un verre au retour à Valines !

2 – Animations vélo à Valines (ouvertes à tous)

Pendant toute la matinée, le cœur du village de Valines s’anime avec de nombreuses animations gratuites, accessibles sans inscription !

Lieux : Place du village – Salle des fêtes – Stade

Au programme :

Stand Baie de Somme 3 Vallées

Jeu ludique autour du Réseau Points-Nœuds

Parcours VTT enfants sur le stade

Encadré par des animateurs

Vélos fournis : 13 VTT enfants + 1 VTT adulte

Stand du Département de la Somme

Tente « Bouger en Somme »

Vélo smoothie (pédalez pour mixer votre boisson !)

Vélos et parcours adaptés aux personnes en situation de handicap

Stand CCV : informations et conseils sur la mobilité

Jeux picards pour petits et grands

Buvette pour se rafraîchir et partager un moment convivial

Une journée à ne pas manquer !

Que ce soit pour pédaler, s’amuser, découvrir le territoire ou simplement passer un bon moment en famille ou entre amis, la journée « Mai à vélo » à Valines est l’occasion parfaite de célébrer le vélo sous toutes ses formes ‍♀️

On vous attend nombreux le jeudi 14 mai 2026 !

