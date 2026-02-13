LE VIMEU EN VELO, Place du maréchal Leclerc, Valines (Somme), Valines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T14:00:00+02:00
♂️ Mai à vélo fait étape à Valines ! ♀️
Une journée festive, sportive et conviviale autour du vélo… pour tous !
Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », la commune de Valines vous donne rendez-vous pour une journée 100 % vélo, placée sous le signe du plaisir de rouler, de la découverte du territoire et de la convivialité.
Lieu : Valines
Date : Jeudi 14 mai 2026
Horaires : de 09h00 à 14h00
Que vous soyez cycliste confirmé, amateur de balades tranquilles, enfant curieux ou simple visiteur, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
1 – Grande balade / randonnée vélo (sur inscription)
Envie de prendre un bon bol d’air et de (re)découvrir les paysages du Vimeur à vélo ?
Partez pour une randonnée encadrée, accessible et conviviale, mêlant nature, patrimoine et plaisir de rouler.
Distance : 28,9 km
Groupes : 20 personnes maximum par groupe
Itinéraire – Boucle n°2 :
Valines → Chépy → Acheux-en-Vimeu → Vallée de la Trie → Quesnoy-le-Montant → Franleu → Saint-Mard → Valines
Réseau Points-Nœuds emprunté :
82 – 75 – 76 – 66 – 67 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 – 85
⏰ Départs organisés
1er départ : 09h30
2e départ : 10h00
Encadrement par des professionnels du vélo
Les groupes seront accompagnés par les animateurs vélo de :
DAB’ACTION SPORT
AF3V / VELOXYGENE
Vélo en Baie de Somme
✨ Tout au long du parcours, des temps de découverte du patrimoine local seront proposés, en lien avec les communes et les associations locales,
Et pour clôturer la balade : un moment convivial autour d’un verre au retour à Valines !
2 – Animations vélo à Valines (ouvertes à tous)
Pendant toute la matinée, le cœur du village de Valines s’anime avec de nombreuses animations gratuites, accessibles sans inscription !
Lieux : Place du village – Salle des fêtes – Stade
Au programme :
Stand Baie de Somme 3 Vallées
Jeu ludique autour du Réseau Points-Nœuds
Parcours VTT enfants sur le stade
Encadré par des animateurs
Vélos fournis : 13 VTT enfants + 1 VTT adulte
Stand du Département de la Somme
Tente « Bouger en Somme »
Vélo smoothie (pédalez pour mixer votre boisson !)
Vélos et parcours adaptés aux personnes en situation de handicap
Stand CCV : informations et conseils sur la mobilité
Jeux picards pour petits et grands
Buvette pour se rafraîchir et partager un moment convivial
Une journée à ne pas manquer !
Que ce soit pour pédaler, s’amuser, découvrir le territoire ou simplement passer un bon moment en famille ou entre amis, la journée « Mai à vélo » à Valines est l’occasion parfaite de célébrer le vélo sous toutes ses formes ♀️
On vous attend nombreux le jeudi 14 mai 2026 !
