Palavas-les-Flots

LE VIRTUOSE

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-26

Séance cinéma Le virtuose de Daniel Roher (Durée 1h49)

Doté d’une ouïe exceptionnelle, un jeune accordeur de piano voit sa vie basculer lorsque son talent attire l’attention de criminels qui l’entraînent dans une série de cambriolages de plus en plus risqués. Malgré lui, il s’enfonce dans un engrenage dangereux qui pourrait lui coûter bien plus que sa liberté. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English : LE VIRTUOSE

Film Screening: The Virtuoso by Daniel Roher (Running time: 1h49)

L’événement LE VIRTUOSE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34