Le Voyage des Plantes Plougasnou
Le Voyage des Plantes Plougasnou samedi 25 juillet 2026.
Plougasnou
Le Voyage des Plantes
Pointe de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Exposition et vente de plantes rares et méconnues (rosiers, orchidées, vivaces, graminées, cactées, plantes grasses, arbustes, plantes d’ombres, aquatiques, carnivores, etc… ) à la Pointe de Primel. 30 pépiniéristes de toute la Bretagne seront présents.
Ouvert toute la journée de 10h à 19h, samedi et dimanche. L’entrée à 2€ . Restauration sur place. .
Pointe de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 82 03 66 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Voyage des Plantes Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plougasnou (Finistère)
- Café Langues Au Goûter Breton Plougasnou 27 mai 2026
- Balade rencontre PED Plougasnou 29 mai 2026
- Ciné de la Baie Timbuktu Salle municipale des Fêtes Plougasnou 31 mai 2026
- Ecoski Plougasnou 1 juin 2026
- Atelier chant Circle song Salle municipale Plougasnou 6 juin 2026