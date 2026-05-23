Plougasnou

Le Voyage des Plantes

Pointe de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Exposition et vente de plantes rares et méconnues (rosiers, orchidées, vivaces, graminées, cactées, plantes grasses, arbustes, plantes d’ombres, aquatiques, carnivores, etc… ) à la Pointe de Primel. 30 pépiniéristes de toute la Bretagne seront présents.

Ouvert toute la journée de 10h à 19h, samedi et dimanche. L’entrée à 2€ . Restauration sur place. .

Pointe de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 82 03 66 92

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English :

L’événement Le Voyage des Plantes Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX