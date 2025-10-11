ANA GODEFROY – LE SCENACLE Besancon

ANA GODEFROY – LE SCENACLE Besancon samedi 11 octobre 2025.

ANA GODEFROY Début : 2026-05-22 à 20:00. Tarif : – euros.

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC AGAPE ET IROISE PROD, PRÉSENTE : ANA GODEFROY Est-ce que vous me voyez ? Ça fait 26 ans que je me pose la question, et je me suis dit que le meilleur moyend’en avoir le cœur net, c’est de vous enfermer dans une pièce pendant 1h avec moi.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25