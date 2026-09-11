Le vrai du faux Office de Tourisme Rouen

Informations pratiques

Rouen

Le vrai du faux

Office de Tourisme 25 place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-04 15:00:00

fin : 2027-04-04

Date(s) :

2027-04-04

Visite décalée et participative.

Sur la ville et ses monuments, on entend parfois tout et son contraire. Deux guides, plusieurs versions à vous de démêler faits historiques, légendes urbaines, élucubrations et canulards.

Rendez-vous Devant l’Hôtel des Finances, 25 place de la Cathédrale, Rouen

Samedi 6 mars, 15h00 et dimanche 4 avril 15h00.

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-vrai-du-faux .

Office de Tourisme 25 place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Le vrai du faux

L’événement Le vrai du faux Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme