Le vrai du faux Office de Tourisme Rouen
dimanche 4 avril 2027 · Office de Tourisme · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Le vrai du faux
Office de Tourisme 25 place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-04 15:00:00
fin : 2027-04-04
Date(s) :
2027-04-04
Visite décalée et participative.
Sur la ville et ses monuments, on entend parfois tout et son contraire. Deux guides, plusieurs versions à vous de démêler faits historiques, légendes urbaines, élucubrations et canulards.
Rendez-vous Devant l’Hôtel des Finances, 25 place de la Cathédrale, Rouen
Samedi 6 mars, 15h00 et dimanche 4 avril 15h00.
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-vrai-du-faux .
Office de Tourisme 25 place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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English : Le vrai du faux
L’événement Le vrai du faux Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme
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