Informations pratiques

Maussane-les-Alpilles

Le Warm-Up du Wimfest’ à l’espace Agora

Samedi 26 septembre 2026 de 16h à 23h59. Espace Agora Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : 13.5 – 13.5 – 16.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

Pensé comme une date tremplin 100% locale, cet événement a pour objectif de soutenir la scène musicale et littéraire émergente de la région, dans un format convivial et ouvert à tous.

Lancé l’année dernière, le Warm Up revient comme une mise en jambe avant le grand rendez-vous du WIMFEST



Pensé comme une date tremplin 100% locale, cet événement a pour objectif de soutenir la scène musicale et littéraire émergente de la région, dans un format convivial et ouvert à tous.



Au programme

1 rencontre littéraire Écrire son premier roman avec les autrices Imane Ahmed et Melvin Mélissa qui viendront partager leur expérience de l’écriture, leurs inspirations et les coulisses de leur premier roman au micro de Jeanne Bouillot.



5 concerts

Lanes (Toulon) LANES

Melly (Eyragues) Melly Bachelard

Macadam Rose (Alès) Macadam Rose

The Elephant Green (Aix-en-Provence) @TheElephantGreen

Isocay (Arles) @isocay



billetterie en ligne sur le site internet du wimfest.



Venez découvrir les talents qui feront les grandes affiches de demain ! .

Espace Agora Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lecarreducentre.com

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English :

Conceived as a 100 per cent local showcase event, this event aims to support the region’s emerging music and literary scenes in a friendly atmosphere that is open to all.

L’événement Le Warm-Up du Wimfest’ à l’espace Agora Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles