Le Warm-Up du Wimfest’ à l’espace Agora Maussane-les-Alpilles
samedi 26 septembre 2026 · Maussane-les-Alpilles
Informations pratiques
Maussane-les-Alpilles
Le Warm-Up du Wimfest’ à l’espace Agora
Samedi 26 septembre 2026 de 16h à 23h59. Espace Agora Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône
Tarif : 13.5 – 13.5 – 16.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
Pensé comme une date tremplin 100% locale, cet événement a pour objectif de soutenir la scène musicale et littéraire émergente de la région, dans un format convivial et ouvert à tous.
Lancé l’année dernière, le Warm Up revient comme une mise en jambe avant le grand rendez-vous du WIMFEST
Pensé comme une date tremplin 100% locale, cet événement a pour objectif de soutenir la scène musicale et littéraire émergente de la région, dans un format convivial et ouvert à tous.
Au programme
1 rencontre littéraire Écrire son premier roman avec les autrices Imane Ahmed et Melvin Mélissa qui viendront partager leur expérience de l’écriture, leurs inspirations et les coulisses de leur premier roman au micro de Jeanne Bouillot.
5 concerts
Lanes (Toulon) LANES
Melly (Eyragues) Melly Bachelard
Macadam Rose (Alès) Macadam Rose
The Elephant Green (Aix-en-Provence) @TheElephantGreen
Isocay (Arles) @isocay
billetterie en ligne sur le site internet du wimfest.
Venez découvrir les talents qui feront les grandes affiches de demain ! .
Espace Agora Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lecarreducentre.com
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English :
Conceived as a 100 per cent local showcase event, this event aims to support the region’s emerging music and literary scenes in a friendly atmosphere that is open to all.
L’événement Le Warm-Up du Wimfest’ à l’espace Agora Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles