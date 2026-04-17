Randonnée à cheval en pension complète ou à la journée aux Ecuries du Petit Roman petite Route de Mouriès Maussane-les-Alpilles

Maussane-les-Alpilles

Randonnée à cheval en pension complète ou à la journée aux Ecuries du Petit Roman

Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026.

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026.

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026.

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. petite Route de Mouriès Le Petit Roman Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : 150 – 150 – 525 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-04-17 2026-06-05 2026-06-12 2026-09-18

Trois jours de randonnée équestre (déclinables à la journée) au cœur du Parc Naturel Régional des Alpilles

Trois jours de randonnée (déclinables à la journée) au cœur du Parc Naturel Régional des Alpilles. De vastes champs d’oliviers et des vallons verdoyants serviront de décor à votre chevauchée jusqu’aux lignes de crête des Alpilles d’où l’on surplombe toute la vallée des Baux de Provence. Une vue à couper le souffle ! Les paysages sont magnifiques collines, forêts de pins ou de chênes, falaises de calcaire blanches et oliveraies ondoyantes à perte de vue. ALBUM PHOTOS sur https://photos.app.goo.gl/rJ6YpHeQM6Qmg4Ns7



L’hébergement se fait en Dortoir dans une ambiance full western lits en rondins, décor et linge de lit amérindien, rocking-chair



3 lits superposés (90 x 200) + 2 lits doubles (160 x 200) + 1 lit simple (90 x 200)



1 Salle de douche et 3 WC



Départs et tarif groupe garantis à partir de 4 inscriptions .

petite Route de Mouriès Le Petit Roman Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 16 02 01 sebastienacheval@hotmail.fr

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English :

Three days of horse riding (available on a daily basis) in the heart of the Alpilles Regional Nature Park

L’événement Randonnée à cheval en pension complète ou à la journée aux Ecuries du Petit Roman Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles