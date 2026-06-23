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Sortie ornithologique La migration des hirondelles Maussane-les-Alpilles

Sortie ornithologique La migration des hirondelles Maussane-les-Alpilles samedi 5 septembre 2026.

Ville
13520 Maussane-les-Alpilles
Département
Bouches-du-Rhône
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Maussane-les-Alpilles

Sortie ornithologique La migration des hirondelles

Samedi 5 septembre 2026 de 17h30 à 20h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:30:00
fin : 2026-09-05 20:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Sortie ornithologique ❁ Gratuit
La migration des hirondelles
En fin d’été, les hirondelles se rassemblent en grand nombre pour préparer leur départ pour l’Afrique. Un rassemblement spectaculaire d’importance internationale !
Sortie ornithologique ❁ Gratuit
La migration des hirondelles
En fin d’été, les hirondelles se rassemblent en grand nombre pour préparer leur départ pour l’Afrique. Un rassemblement spectaculaire d’importance internationale !   .

Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Birdwatching outing? Free
The migration of swallows
At the end of %E9t%E9, swallows gather in large numbers to prepare for their departure to Africa. A spectacular gathering of international significance!

L’événement Sortie ornithologique La migration des hirondelles Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles