Maussane-les-Alpilles

Sortie ornithologique La migration des hirondelles

Samedi 5 septembre 2026 de 17h30 à 20h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:30:00

fin : 2026-09-05 20:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Sortie ornithologique ❁ Gratuit

La migration des hirondelles

En fin d’été, les hirondelles se rassemblent en grand nombre pour préparer leur départ pour l’Afrique. Un rassemblement spectaculaire d’importance internationale !

Sortie ornithologique ❁ Gratuit

La migration des hirondelles

En fin d’été, les hirondelles se rassemblent en grand nombre pour préparer leur départ pour l’Afrique. Un rassemblement spectaculaire d’importance internationale ! .

Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Birdwatching outing? Free

The migration of swallows

At the end of %E9t%E9, swallows gather in large numbers to prepare for their departure to Africa. A spectacular gathering of international significance!

L’événement Sortie ornithologique La migration des hirondelles Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles