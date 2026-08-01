Fête du Temps Retrouvé Maussane-les-Alpilles
dimanche 30 août 2026 · Maussane-les-Alpilles
Informations pratiques
Maussane-les-Alpilles
Fête du Temps Retrouvé
Dimanche 30 août 2026 de 10h à 18h. Place Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Dimanche 30 aout de 10h à 18h
Retenez la date de cette Fête à l’ancienne avec pour fil conducteur pour cette année Fêtes et Cérémonies en Provence
30ème édition Fêtes et Cérémonies en Provence
Toute la journée, animations gratuites de 10 heures à 18 heures.
Avenue de la vallée des Baux
Grand Défilé à 11H00 et à 17H00
15h jeu de l’Office de Tourisme
15h 30 course de vieux vélos
Chants, Danses et Saynètes en provençal
Vide commodes
Comédiens et Musiciens ambulants
Marché d’artisans et d’artistes
Atelier de vannerie
Expos photos Maussane hier et aujourd’hui au lavoir
Place de l’église
Chants, Danses et Saynètes en provençal
Groupes folkloriques
Circuit de voitures à pédale (5 ans maxi)
Radio Soleil FM
Office de Tourisme
Les petits ânes de Provence
Parc Benjamin Priaulet
Chants, Danses et Saynètes en provençal
Groupes folkloriques
Le Maréchal-Ferrant
Démonstration de ferrure de cheval
Mairie
Evolution du costume d’arlésienne
Confection de rubans d’arlésienne
***** MARCHE d’ARTISTES ARTISANS COMMERCANTS & PRODUCTEURS
le long de l’avenue de la Vallée des Baux
**** GRANDS DEFILES à l’ANCIENNE à 11H00 et à 17H00
Avenue de la Vallée des Baux .
Place Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 23 13
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English :
Sunday 30 August, from 10am to 6pm
Save the date for this traditional festival, with this year’s theme being: Festivals and Ceremonies in Provence
L’événement Fête du Temps Retrouvé Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles
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