Informations pratiques

Maussane-les-Alpilles

Fête du Temps Retrouvé

Dimanche 30 août 2026 de 10h à 18h. Place Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dimanche 30 aout de 10h à 18h

Retenez la date de cette Fête à l’ancienne avec pour fil conducteur pour cette année Fêtes et Cérémonies en Provence

30ème édition Fêtes et Cérémonies en Provence



Toute la journée, animations gratuites de 10 heures à 18 heures.



Avenue de la vallée des Baux



Grand Défilé à 11H00 et à 17H00

15h jeu de l’Office de Tourisme

15h 30 course de vieux vélos

Chants, Danses et Saynètes en provençal

Vide commodes

Comédiens et Musiciens ambulants

Marché d’artisans et d’artistes

Atelier de vannerie

Expos photos Maussane hier et aujourd’hui au lavoir



Place de l’église



Chants, Danses et Saynètes en provençal

Groupes folkloriques

Circuit de voitures à pédale (5 ans maxi)

Radio Soleil FM

Office de Tourisme

Les petits ânes de Provence



Parc Benjamin Priaulet



Chants, Danses et Saynètes en provençal

Groupes folkloriques

Le Maréchal-Ferrant

Démonstration de ferrure de cheval



Mairie



Evolution du costume d’arlésienne

Confection de rubans d’arlésienne

***** MARCHE d’ARTISTES ARTISANS COMMERCANTS & PRODUCTEURS

le long de l’avenue de la Vallée des Baux



**** GRANDS DEFILES à l’ANCIENNE à 11H00 et à 17H00

Avenue de la Vallée des Baux .

Place Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 23 13

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English :

Sunday 30 August, from 10am to 6pm

Save the date for this traditional festival, with this year’s theme being: Festivals and Ceremonies in Provence

L’événement Fête du Temps Retrouvé Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles