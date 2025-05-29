Le Week-End Festif 5ème édition Gaïa Loisirs Lamoura

Lamoura

Le Week-End Festif 5ème édition

Gaïa Loisirs Chemin des Éterpets Lamoura Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

5ème week end Festif du 29 mai au 1er juin avec au programme

Marché Artisanal, concert, Spectacles, Jeux, et Activités LudiK’ !

Réserver dès à présent votre WE pour festoyer avec la version 2.0 de GAIA Loisirs.

Programme complet

Jeudi 29 mai 2025

Soirée jeux + tyrolienne nocturne

Vendredi 30 mai 2025

– 19h00 Apéro Ambiance

– 20h30 Spectacle Entrailles (Clownes de terrain vague, Compagnie Carotte) | Accès libre.

Samedi 31 mai 2025

– 19h00 Apéro Concert Fox Blues

– 20h30 Spectacle Classe Verte (Compagnie Robert et Moi) | Accès libre.

Tout le week-end en continu (de 10h à 19h)

Activités ludiques aériennes, jeux géants, sentier ludik, Explor’Games, nouvelles activités…

Guinguette Resto bar 10h00 à 23h00.

Activités ludiques payantes. .

Gaïa Loisirs Chemin des Éterpets Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@gaialoisirs.fr

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English : Le Week-End Festif 5ème édition

L’événement Le Week-End Festif 5ème édition Lamoura a été mis à jour le 2026-04-22 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses