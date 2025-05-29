Le Week-End Festif 5ème édition Gaïa Loisirs Lamoura
Le Week-End Festif 5ème édition Gaïa Loisirs Lamoura jeudi 14 mai 2026.
Lamoura
Le Week-End Festif 5ème édition
Gaïa Loisirs Chemin des Éterpets Lamoura Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
5ème week end Festif du 29 mai au 1er juin avec au programme
Marché Artisanal, concert, Spectacles, Jeux, et Activités LudiK’ !
Réserver dès à présent votre WE pour festoyer avec la version 2.0 de GAIA Loisirs.
Programme complet
Jeudi 29 mai 2025
Soirée jeux + tyrolienne nocturne
Vendredi 30 mai 2025
– 19h00 Apéro Ambiance
– 20h30 Spectacle Entrailles (Clownes de terrain vague, Compagnie Carotte) | Accès libre.
Samedi 31 mai 2025
– 19h00 Apéro Concert Fox Blues
– 20h30 Spectacle Classe Verte (Compagnie Robert et Moi) | Accès libre.
Tout le week-end en continu (de 10h à 19h)
Activités ludiques aériennes, jeux géants, sentier ludik, Explor’Games, nouvelles activités…
Guinguette Resto bar 10h00 à 23h00.
Activités ludiques payantes. .
Gaïa Loisirs Chemin des Éterpets Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@gaialoisirs.fr
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English : Le Week-End Festif 5ème édition
L’événement Le Week-End Festif 5ème édition Lamoura a été mis à jour le 2026-04-22 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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