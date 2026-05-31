Le Yoga des Déesses (Festival Héroïnes de 7 lieux), Salle Yoga & Présence, 3 rue de Saint Brévin 44100 Nantes, Nantes

Le Yoga des Déesses (Festival Héroïnes de 7 lieux) Dimanche 28 juin, 10h00 Salle Yoga & Présence, 3 rue de Saint Brévin 44100 Nantes Loire-Atlantique

Inscription obligatoire. Gratuit pour habitant·e·s de Bellevue. Prix libre pour les autres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:30:00+02:00

» Rencontre sonore avec les déesses Millénaires »

Pas besoin d’expérience de Yoga pour tenter l’aventure : la séance se déroule en posture allongée, sur les tapis de yoga, et commence avec une courte relaxation guidée…

Juste s’installer confortablement et se laisser porter par les vibrations des instruments de Fanny : bols tibétains, cristal, tambour, gong et autres surprises.

Explorer par le Yoga Nidra, les archétypes des Héroïnes et rencontrer ses forces profondes. Se relier à l’intuition, au courage, à la puissance du féminin en soi.

Participation libre, sur place. Inscription impérative.

Publics : Environ 15 adultes

Lieu/asso partenaire : Salle Yoga & Présence, 3 rue de Saint Brévin 44100 Nantes (en face du CSC Bourderies)

Intervenante : Fanny GUIRAUD est enseignante de yoga, sonothérapeute et praticienne en sophro-relaxation. Sensible, simple et joyeuse, elle créé des espaces emprunts de beauté et de magie dans ses ateliers, qu’elle aime concevoir comme des expériences uniques tissées dans l’instant.

Note : inscription obligatoire (gratuité pour les habitant·e·s de Bellevue)

Salle Yoga & Présence, 3 rue de Saint Brévin 44100 Nantes 3 rue de Saint-Brévin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/le-yoga-des-deesses »}]

Un voyage sonore autour du Yoga nidra atelier yoga