Le yoga des Portes Manoir des Portes Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Le yoga des Portes

Manoir des Portes 11 Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-04 10:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Le Manoir des Portes accueillent des séances de yoga au fil de l’eau, en pleine nature accompagnées par Fabienne Goulard.

Venez respirer, vous étirer, vous ressourcer en harmonie avec la nature.

Sur inscription, par sms. .

Manoir des Portes 11 Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 12 65 10

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English :

L’événement Le yoga des Portes Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor