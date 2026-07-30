Le yoga des Portes Manoir des Portes Lamballe-Armor
mardi 4 août 2026 · Manoir des Portes · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Le yoga des Portes
Manoir des Portes 11 Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04 10:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Le Manoir des Portes accueillent des séances de yoga au fil de l’eau, en pleine nature accompagnées par Fabienne Goulard.
Venez respirer, vous étirer, vous ressourcer en harmonie avec la nature.
Sur inscription, par sms. .
Manoir des Portes 11 Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 12 65 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le yoga des Portes Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)
- Art du mouvement avec la méthode Feldenkrais Lamballe-Armor 30 juillet 2026
- Mon P’tit Café Chasse aux trésors Bretagne Mon P’tit Café Lamballe-Armor 30 juillet 2026
- Chasse au trésor Bretagne Le Mystère des crêpes disparues Mon P’tit Café Lamballe-Armor 30 juillet 2026
- Stage de poterie toutes techniques Atelier de la Marouette Lamballe-Armor 30 juillet 2026
- Jeudis du haras animations et spectacles Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 30 juillet 2026