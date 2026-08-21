Le zoom du vivant, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Informations pratiques

Le zoom du vivant Mercredi 18 novembre, 14h00 Jardin Botanique de Genève

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:30:00+01:00

Prenons une feuille, puis approchons-nous un peu plus près. On distinguera sa surface, peut-être de petits poils ou un insecte minuscule. Mais si on s’approche encore, que voit-on ? Dans cet atelier nous apprendrons comment utiliser les instruments des scientifiques pour observer les plantes en grand, en très grand et même en immense.

Dans le cadre des Ateliers verts du Jardin Botanique de Genève, les mercredis après-midi, les enfants sont conviés à partager notre passion pour le monde végétal et fongique, de façon ludique et didactique. Enquêtes thématiques, découvertes sensorielles, explorations botaniques et bien d’autres activités sont au programme. Les collections vivantes du Jardin Botanique sont le théâtre de ces ateliers proposés par les médiateurs et médiatrices, les jardinières et jardiniers et les scientifiques du Jardin Botanique en collaboration avec les bénévoles de l’Uni3, Université des seniors de Genève.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.unige.ch/uni3/divers/ateliers-verts-jardin-botanique »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/linstitution/actualites/nos-ateliers-verts-sont-retour »}, {« link »: « https://www.unige.ch/uni3/ »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Observe les plantes de plus en plus près à l’aide de loupes et de microscopes

Jardin Botanique de Genève