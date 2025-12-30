LEANDRE LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence

LEANDRE Début : 2027-02-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Salut, je m’appelle Léandre, j’ai pas de sourcils, pas de cheveux, mais j’ai un spectacle. J’te rassure j’suis pas né comme ça, avant j’utilisais du shampooing, j’me trouvais beau, j’avais même une piscine. Et un matin j’ai tout perdu, enfin tous mes poils. Et aussi mon estime de moi. Mais j’ai gardé la piscine, alors triste oui, mais en dos crawlé. Le docteur m’a dit que c’était une alopécie, mes parents m’ont dit qu’ils seraient toujours là, et mes potes… c’est plus mes potes. J’ai même eu envie de mourir. Ou plutôt je n’avais plus envie de vivre dans un monde où je peux pas être étonné. Mais maintenant ça va hein, j’suis devenu atypique. C’est comme moche mais tu peux avoir des rapports sexuels. Et comme ma tête est devenue une blague, je me suis dit que j’avais déjà la première vanne du spectacle. Il me reste plus qu’à te raconter les autres.

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13