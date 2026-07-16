LEANDRE « Privilégié », Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

LEANDRE « Privilégié » Jeudi 11 février 2027, 20h00 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

14 € à 26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:00:00+01:00

Fin : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:00:00+01:00

Salut, je m’appelle Léandre, j’ai pas de sourcils, pas de cheveux, mais j’ai un spectacle.

J’te rassure j’suis pas né comme ça, avant j’utilisais du shampooing, j’me trouvais beau, j’avais même une piscine. Et un matin j’ai tout perdu, enfin tous mes poils. Et aussi mon estime de moi. Mais j’ai gardé la piscine, alors triste oui, mais en dos crawlé. Le docteur m’a dit que c’était une alopécie, mes parents m’ont dit qu’ils seraient toujours là, et mes potes… c’est plus mes potes. J’ai même eu envie de mourir. Ou plutôt je n’avais plus envie de vivre dans un monde où je peux pas être étonné. Mais maintenant ça va hein, j’suis devenu atypique. C’est comme moche mais tu peux avoir des rapports sexuels. Et comme ma tête est devenue une blague, je me suis dit que j’avais déjà la première vanne du spectacle. Il me reste plus qu’à te raconter les autres.

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/639214-leandre-privilegie »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.

Salut, je m’appelle Léandre, j’ai pas de sourcils, pas de cheveux, mais j’ai un spectacle.