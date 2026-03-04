L’eau dans le jardin et la sourcellerie, Plantes grimoire et chaudron, Mont-devant-Sassey

L’eau dans le jardin et la sourcellerie Samedi 6 juin, 17h00 Plantes grimoire et chaudron Meuse

3€/personne à partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Depuis la nuit des temps, l’homme sait chercher l’eau. Suivez-moi dans notre jardin pour une initiation participative à la sourcellerie.

Plantes grimoire et chaudron 13 rue Baudin 55110 Mont-devant-Sassey Mont-devant-Sassey 55110 Meuse Grand Est 0767001256 sandratridente@free.fr C'est un jardin libre et sauvage niché au cœur du nord meusien, sous l'église Notre-Dame de Mont-devant-Sassey. Praticienne en herboristerie, découvrez les plantes de mon jardin et leurs vertus au travers de vos cinq sens et de mes ateliers. Vous pourrez vous garez facilement sur le parking de l'église Notre-Dame de Mont-devant-sassey.

