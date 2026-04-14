Venez titiller vos cinq sens, Plantes grimoire et chaudron, Mont-devant-Sassey

Venez titiller vos cinq sens Samedi 6 juin, 15h00 Plantes grimoire et chaudron Meuse

3€/personne à partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Venez en famille, entre amis, visiter notre jardin au gré de vos sens. Durant ses deux heures, vous partirez à la découverte des plantes de notre jardin et de leurs vertus au travers d’ateliers qui titilleront vos cinq sens.

Plantes grimoire et chaudron 13 rue Baudin 55110 Mont-devant-Sassey Mont-devant-Sassey 55110 Meuse Grand Est 0767001256 [{« type »: « phone », « value »: « 0767001256 »}, {« type »: « email », « value »: « sandratridente@free.fr »}] C’est un jardin libre et sauvage niché au cœur du nord meusien, sous l’église Notre-Dame de Mont-devant-Sassey. Praticienne en herboristerie, découvrez les plantes de mon jardin et leurs vertus au travers de vos cinq sens et de mes ateliers. Vous pourrez vous garez facilement sur le parking de l’église Notre-Dame de Mont-devant-sassey.

Venez en famille, entre amis, visiter notre jardin au gré de vos sens. Durant ses deux heures, vous partirez à la découverte des plantes de notre jardin et de leurs vertus au travers d’ateliers qui…

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