L’eau: un patrimoine précieux à préserver, Salle des fêtes de Turny, Turny

Informations pratiques

L’eau: un patrimoine précieux à préserver Vendredi 18 septembre, 18h30 Salle des fêtes de Turny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Nous vous proposons une conférence de monsieur Edouard BENOIT, chargé de mission, Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau, Serein et Armance.

La conférence abordera la question de la ressource en eau sur le territoire, de son évolution au regard du changement climatique. Quels sont les défis à relever pour préserver cette ressource si précieuse pour tous ?

Salle des fêtes de Turny Rue des Canes 89570 Turny Turny 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking à proximité.

Conférence de monsieur Edouard BENOIT, chargé de mission, Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau, Serein et Armance.

© Jean-Claude Chevalier