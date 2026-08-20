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L’eau: un patrimoine précieux à préserver, Salle des fêtes de Turny, Turny

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes de Turny · Turny

L’eau: un patrimoine précieux à préserver, Salle des fêtes de Turny, Turny

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Turny
Adresse
Rue des Canes 89570 Turny
Ville
89570 Turny
Département
Yonne

L’eau: un patrimoine précieux à préserver Vendredi 18 septembre, 18h30 Salle des fêtes de Turny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Nous vous proposons une conférence de monsieur Edouard BENOIT, chargé de mission, Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau, Serein et Armance.
La conférence abordera la question de la ressource en eau sur le territoire, de son évolution au regard du changement climatique. Quels sont les défis à relever pour préserver cette ressource si précieuse pour tous ?

Salle des fêtes de Turny Rue des Canes 89570 Turny Turny 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking à proximité.
Conférence de monsieur Edouard BENOIT, chargé de mission, Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau, Serein et Armance.

© Jean-Claude Chevalier

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