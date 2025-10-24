LEBANON HANOVER CLAN OF XYMOX – LA LAITERIE Strasbourg

LEBANON HANOVER CLAN OF XYMOX Début : 2026-12-05 à 19:00. Tarif : – euros.

Dark Wave Gothic Rock Post-PunkOuverture des portes: 19h00 / début 1ère partie: 19h30Lebanon Hanover est une réponse glacée à ce monde démentiel provenant de deux cœurs frémissants.Le duo Larissa Iceglass et William Maybelline apparaît comme de véritables romantiques des temps modernes, ressentant de l’admiration pour William Wordsworth, fascinés par la beauté de l’esthétisme de l’art nouveau, explorant aussi bien les côtes et les forêts britanniques de nuit qu’inspirés par l’urbanisme berlinois.Leur son partage les mêmes sensibilités avec la fragilité et l’élégance de la cold wave française, les éléments les plus subtiles du rock gothique et l’esthétisme de la minimal wave. La combinaison parfaite de l’expression poétique de l’émotion, du détachement, de la nostalgie, de l’amour et de la mélancolie.© Voulez-vous danserFormé à Amsterdam en 1984, Clan of Xymox est rapidement devenu l’un des piliers du mythique label 4AD. Leur approche musicale dark électro-goth est donc naturellement devenue la référence à suivre pour tous les groupes du style dark wave et batcave. Le groupe a sorti son 18ème album en 2024 « Exodus », un opus absolument ancré dans son époque. Forcément culte, Clan Of Xymox sera sur la scène de La Laiterie le 05 décembre 2026 prochain pour un set exceptionnel, sombre et envoutant.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67