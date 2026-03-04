L’Echansonnerie des Papes – Chapitre 364 – Grand conseil de la Fleur, Château de Beaucastel, Courthézon

L’Echansonnerie des Papes – Chapitre 364 – Grand conseil de la Fleur Samedi 13 juin, 19h00 Château de Beaucastel Vaucluse

Tarif de la soirée : 180€ par personnes, cérémonie, repas et vins compris. Le nombre de participants est limité à 150 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

l’Échansonnerie des Papes

L’Échansonnerie des Papes est une confrérie bachique de l’appellation Châteauneuf‑du‑Pape. Elle a pour vocation de promouvoir et célébrer les vins, traditions et savoir‑faire viticoles de cette région emblématique du sud de la France, avec un fort lien à l’histoire pontificale et aux rituels festifs locaux.

La confrérie organise des chapitres et grands conseils, des rassemblements à la fois festifs et cérémoniels, mettant en avant la convivialité, les intronisations de membres et les processions rituelles. Ces événements permettent de partager et de transmettre le savoir-faire viticole traditionnel, tout en célébrant les pratiques sociales et festives de la région, avec dégustations de vins AOC Châteauneuf‑du‑Pape. Ils reflètent ainsi un patrimoine culturel immatériel vivant et célébré collectivement.

Le château de Beaucastel, situé à Courthézon dans le département du Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (France), est un domaine viticole appartenant à la famille Perrin. Son vignoble s'étend sur 100 des 130 hectares que compte la propriété, les trois quarts étant en appellation châteauneuf-du-pape.

