L’échappée Théâtre du Garde Chasse, les Lilas Les Lilas

L’échappée Mardi 5 mai 2026, 09h00, 10h30, 14h00 Théâtre du Garde Chasse, les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:00:00 – 2026-05-05T09:30:00

Fin : 2026-05-05T14:00:00 – 2026-05-05T14:30:00

Spectacle aidé au projet en 2025

L’Echappée est un spectacle de théâtre de papier sur la vraie fausse histoire d’Annie Kopchovsky, première femme à faire le tour du monde à bicyclette en 1895. Il s’agit d’une forme légère de 40 min tout public à partir de 8 ans.

La vie d’Annie Kopchovsky est fascinante. En racontant son voyage, je veux mettre en scène un récit d’aventure et mettre en avant une femme méconnue de l’histoire. Nous allons nous plonger dans les codes de l’épopée : des péripéties, du suspens, des scènes d’action.

Et puis, Annie Kopchovsky, exagère, affabule, triche. Elle annonce même abandonner son voyage, puis le reprend. Le récit d’aventure se colore d’une dimension intéressante. Comment raconte t-on son histoire ? Comment crée-t-on une héroïne ?

Partenaires

PIVO 95 – FACM – ECAM – Côté Cour – Le Totem – Théâtre du Cormier Cormeilles en Parisis – MJC Théâtre des 3 Vallées – Théâtre du Garde Chasse

Projet financé par l’aide à la création de la Région Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France

Théâtre du Garde Chasse, les Lilas 181 bis Rue de Paris 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « admin@compagnieboom.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625815566 »}]

Compagnie BOOM – Zoé Grossot théâtre de papier jeune public

Christophe Marand et Marta Pereira