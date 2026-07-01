Informations pratiques

Vaudémont

L’Echo du Marteau

Vaudémont Vaudémont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-31

Quatre équipes ont été sélectionnées pour participer à un projet unique construire une structure éphémère en harmonie avec le paysage du Saintois en seulement une semaine !

Du 31 juillet au 07 août 2025, ces équipes relèveront le défi de créer des installations originales et durables qui mettront en valeur la beauté naturelle de la région.

Ce n’est pas un concours de la plus belle structure mais bien une course contre la montre…

Ce projet promet une semaine intense de créativité, de collaboration et de travail acharné, clôturé par une journée de fête !!Tout public

0 .

Vaudémont Vaudémont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 90 70 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four teams have been selected to participate in a unique project: building a temporary structure that blends seamlessly with the Saintois landscape in just one week!

From July 31 to August 7, 2025, these teams will take on the challenge of creating original and sustainable installations that will highlight the region’s natural beauty.

This isn’t a contest for the most beautiful structure—it’s a race against the clock…

This project promises an intense week of creativity, collaboration, and hard work, culminating in a day of celebration!!

L’événement L’Echo du Marteau Vaudémont a été mis à jour le 2026-07-23 par OT DU PAYS DU SAINTOIS