L’Éclosion des Arts bergerie Callen
L’Éclosion des Arts bergerie Callen dimanche 10 mai 2026.
Callen
L’Éclosion des Arts
bergerie Centre du village Callen Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Spectacle vivant par Komono Circus en partenariat avec La Forêt d’Art Contemporain : œuvre 21b Mahaia la concordante de l’artiste Yves Chaudouët.
Un évènement 100% jeunesse coordonné par le Komonò Circus. Le Collectif Komonò (association visant à promouvoir le spectacle vivant) s’attache à faire découvrir le cirque à un large public sous le prisme de l’éducation populaire.
Depuis 2024, le Komonò porte un projet visant à accompagner des jeunes de 15 à 25 ans dans l’organisation d’un événement artistique et culturel. La mission est claire leur donner les manettes, afin qu’ils conçoivent, pilotent et réalisent un projet à leur image.
Après 2 éditions à domicile au Komonò Circus, l’Éclosion des Arts s’exporte sur le territoire landais, avec la collaboration de La Forêt d’Art Contemporain et de la mairie de Callen, dans l’objectif d’aller à la rencontre de nouveaux publics. .
bergerie Centre du village Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 11 23 31 contact@laforetdart.com
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English : L’Éclosion des Arts
L’événement L’Éclosion des Arts Callen a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Landes de Gascogne
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