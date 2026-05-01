L’Éclosion des Arts bergerie Callen

Callen

L’Éclosion des Arts

bergerie Centre du village Callen Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Spectacle vivant par Komono Circus en partenariat avec La Forêt d’Art Contemporain : œuvre 21b Mahaia la concordante de l’artiste Yves Chaudouët.

Un évènement 100% jeunesse coordonné par le Komonò Circus. Le Collectif Komonò (association visant à promouvoir le spectacle vivant) s’attache à faire découvrir le cirque à un large public sous le prisme de l’éducation populaire.

Depuis 2024, le Komonò porte un projet visant à accompagner des jeunes de 15 à 25 ans dans l’organisation d’un événement artistique et culturel. La mission est claire leur donner les manettes, afin qu’ils conçoivent, pilotent et réalisent un projet à leur image.

Après 2 éditions à domicile au Komonò Circus, l’Éclosion des Arts s’exporte sur le territoire landais, avec la collaboration de La Forêt d’Art Contemporain et de la mairie de Callen, dans l’objectif d’aller à la rencontre de nouveaux publics. .

bergerie Centre du village Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 11 23 31 contact@laforetdart.com

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English : L’Éclosion des Arts

L’événement L’Éclosion des Arts Callen a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Landes de Gascogne