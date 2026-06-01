L’école de musique fait sa fête VILLEDIEU LES POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 20 juin 2026.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

L’école de musique fait sa fête

VILLEDIEU LES POELES Place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:30:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’école de musique fait sa fête le samedi 20 juin place du Presbytère à partir de 16h30.

Se produiront différents groupes

L’orchestre du Collège le Dinandier,

L’atelier jazz de l’école de musique,

Le Joker Jazz Band… .

VILLEDIEU LES POELES Place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 84 01 emd.musiquedanse@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’école de musique fait sa fête

L’événement L’école de musique fait sa fête Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Villedieu-les-Poêles