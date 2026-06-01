L’école de musique fait sa fête VILLEDIEU LES POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
L’école de musique fait sa fête VILLEDIEU LES POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 20 juin 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
L’école de musique fait sa fête
VILLEDIEU LES POELES Place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’école de musique fait sa fête le samedi 20 juin place du Presbytère à partir de 16h30.
Se produiront différents groupes
L’orchestre du Collège le Dinandier,
L’atelier jazz de l’école de musique,
Le Joker Jazz Band… .
VILLEDIEU LES POELES Place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 84 01 emd.musiquedanse@outlook.fr
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English : L’école de musique fait sa fête
L’événement L’école de musique fait sa fête Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Villedieu-les-Poêles
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