L’école des femmes robin renucci / la criée théâtre national de marseille [création 2026] Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

L’école des femmes robin renucci / la criée théâtre national de marseille [création 2026]

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Un classique incontournable où humour et liberté se répondent avec une étonnante modernité.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

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English : The School for Wives Robin Renucci / La Criée National Theatre of Marseille [2026 premiere]

An unmissable classic in which humor and freedom resonate with astonishing modernity.

L’événement L’école des femmes robin renucci / la criée théâtre national de marseille [création 2026] Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime