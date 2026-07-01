L’École des femmes | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

L’École des femmes | Théâtre 4 et 5 novembre Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 24 € à 39 € selon la formule et l’emplacement choisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:45:00+01:00 – 2026-11-04T22:15:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:45:00+01:00 – 2026-11-05T22:15:00+01:00

Arnolphe élève Agnès dans l’ignorance pour en faire l’épouse parfaite. Mais quand Horace, jeune homme épris de liberté, entre en scène, elle découvre l’amour… et la rébellion. Entre quiproquos et rebondissements, six comédiens talentueux portent cette pièce où s’affrontent l’émancipation féminine et les tentatives vaines de contrôle.

Écrite au XVIIe siècle, cette comédie traverse les époques avec une fraîcheur éclatante. Robin Renucci, directeur de La Criée à Marseille, en signe la mise en scène, soucieux de conserver l’esprit de Molière tout en y apportant rythme et générosité. Entre les éclats de rire, perce aussi la portée critique de l’œuvre : l’inquiétude intemporelle des hommes face à l’autonomie des femmes, à leur intelligence, à ce mystère qu’ils voudraient dompter.

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Texte : Molière

Mise en scène : Robin Renucci

Avec : Juliette Cahon, François Deblock, Luc-Antoine Diquéro, Francois Morel, Sven Narbonne, Chani Sabaty, Igor Skreblin

Scénographie : Lisa Navarro

Création lumière : Sarah Marcotte

Costumes : Benjamin Moreau

Assistante mise en scène : Sven Narbonne

Création son : Antoine Richard

Régie générale : Jean-Luc Malavasi

Production : La Criée – Théâtre National de Marseille, Les Productions de l’Explorateur

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

À la langue de Molière en alexandrins s’allie le talent de François Morel, incarnant Arnolphe, ce bourgeois paranoïaque et autoritaire obsédé par l’idée de façonner une épouse docile. Molière

Geoffrey Posada Serguier