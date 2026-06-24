L’École des femmes | Théâtre Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 20:45 – 22:15

Gratuit : non De 24 € à 39 € selon la formule et l’emplacement choisis Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr Tout public

Arnolphe élève Agnès dans l’ignorance pour en faire l’épouse parfaite. Mais quand Horace, jeune homme épris de liberté, entre en scène, elle découvre l’amour… et la rébellion. Entre quiproquos et rebondissements, six comédiens talentueux portent cette pièce où s’affrontent l’émancipation féminine et les tentatives vaines de contrôle.Écrite au XVIIe siècle, cette comédie traverse les époques avec une fraîcheur éclatante. Robin Renucci, directeur de La Criée à Marseille, en signe la mise en scène, soucieux de conserver l’esprit de Molière tout en y apportant rythme et générosité. Entre les éclats de rire, perce aussi la portée critique de l’œuvre : l’inquiétude intemporelle des hommes face à l’autonomie des femmes, à leur intelligence, à ce mystère qu’ils voudraient dompter. — Texte : MolièreMise en scène : Robin RenucciAvec : Juliette Cahon, François Deblock, Luc-Antoine Diquéro, Francois Morel, Sven Narbonne, Chani Sabaty, Igor SkreblinScénographie : Lisa NavarroCréation lumière : Sarah MarcotteCostumes : Benjamin MoreauAssistante mise en scène : Sven NarbonneCréation son : Antoine RichardRégie générale : Jean-Luc MalavasiProduction : La Criée – Théâtre National de Marseille, Les Productions de l’Explorateur

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

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