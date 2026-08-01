L’école d’été journée de découverte Ancienne école de La Rochère Passavant-la-Rochère
vendredi 7 août 2026 · Ancienne école de La Rochère · Passavant-la-Rochère
Informations pratiques
Passavant-la-Rochère
L’école d’été journée de découverte
Ancienne école de La Rochère 3 Place Dieu Passavant-la-Rochère Haute-Saône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 15:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre de sa semaine d’atelier, du 3 au 9 août, l’association l’Ouvrage-arts et métiers des 3 provinces vous proposent une journée découverte.
Le vendredi 7 août, accompagné par des professionnels de ces pratiques, découvrez durant toute la journée la vannerie, la création textile, et la photo nature !
D’autres activités sont proposées sur des thèmes variés durant toute la semaine. Consulter le programme en illustration ou contactez-nous via assolouvrage@ik.me
L’occasion de découvrir et pratiquer la vannerie, la création textile, les sciences et la photographie.
A l’ancienne école de La Rochère, mise à disposition par la commune de Passavant-la-Rochère.
Les professionnels de l’association vous accompagnent, au sein de leur discipline, dans la création d’objets, la découverte de lieux et de concepts, la compréhension et l’appropriation de leur savoir-faire, et la maîtrise de nouvelles techniques.
Durant toute la semaine vous sont proposés chaque jour des ateliers sur des thèmes variés, à l’issu desquels vous repartirez avec vos créations, des balades guidées, et des moments de découverte.
Journée découverte Forfait 3 activités.
Adultes 85€ ; Enfants (- de 15 ans) 35€.
9h-11h30 Initiation photo nature.
13h-14h30 Mobile poisson en massette.
14h30-15h30 Faire un petit tissage. .
Ancienne école de La Rochère 3 Place Dieu Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté assolouvrage@ik.me
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English : L’école d’été journée de découverte
L’événement L’école d’été journée de découverte Passavant-la-Rochère a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD