L’école d’été journée de découverte Ancienne école de La Rochère Passavant-la-Rochère

Informations pratiques

Passavant-la-Rochère

L’école d’été journée de découverte

Ancienne école de La Rochère 3 Place Dieu Passavant-la-Rochère Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-07 15:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre de sa semaine d’atelier, du 3 au 9 août, l’association l’Ouvrage-arts et métiers des 3 provinces vous proposent une journée découverte.

Le vendredi 7 août, accompagné par des professionnels de ces pratiques, découvrez durant toute la journée la vannerie, la création textile, et la photo nature !

D’autres activités sont proposées sur des thèmes variés durant toute la semaine. Consulter le programme en illustration ou contactez-nous via assolouvrage@ik.me

L’occasion de découvrir et pratiquer la vannerie, la création textile, les sciences et la photographie.

A l’ancienne école de La Rochère, mise à disposition par la commune de Passavant-la-Rochère.

Les professionnels de l’association vous accompagnent, au sein de leur discipline, dans la création d’objets, la découverte de lieux et de concepts, la compréhension et l’appropriation de leur savoir-faire, et la maîtrise de nouvelles techniques.

Durant toute la semaine vous sont proposés chaque jour des ateliers sur des thèmes variés, à l’issu desquels vous repartirez avec vos créations, des balades guidées, et des moments de découverte.

Journée découverte Forfait 3 activités.

Adultes 85€ ; Enfants (- de 15 ans) 35€.

9h-11h30 Initiation photo nature.

13h-14h30 Mobile poisson en massette.

14h30-15h30 Faire un petit tissage. .

Ancienne école de La Rochère 3 Place Dieu Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté assolouvrage@ik.me

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English : L’école d’été journée de découverte

L’événement L’école d’été journée de découverte Passavant-la-Rochère a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD