« L’économie sociale et solidaire, un modèle économique alternatif » – Conférence par Stéphane VEYER, Amphi Kerneis (Fac de Médecine), Nantes
« L’économie sociale et solidaire, un modèle économique alternatif » – Conférence par Stéphane VEYER, Amphi Kerneis (Fac de Médecine), Nantes jeudi 30 avril 2026.
« L’économie sociale et solidaire, un modèle économique alternatif » – Conférence par Stéphane VEYER Jeudi 30 avril, 14h30 Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Loire-Atlantique
Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T14:30:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T14:30:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00
Plus d’infos à venir
Diplômé de droit et de sciences politiques, Stéphane Veyer est passé par le secteur des études et des sondages.
En 2004, il participe à la création de Coopaname, coopérative ouvrière et multiactivités, dont il a été directeur général jusqu’en 2014.
Stéphane Veyer est actuellement conseiller stratégique de Smart coopérative.
Amphi Kerneis (Fac de Médecine) 1 rue Bias, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-nantes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « univ-perm@univ-nantes.fr »}]
Conférence de l’Université permanente conférence économie sociale
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