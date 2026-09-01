L’Ecoprint à la Bigarrée Le Quilliou Plougonven
dimanche 27 septembre 2026 · Le Quilliou · Plougonven
Informations pratiques
Plougonven
L’Ecoprint à la Bigarrée
Le Quilliou La Bigarrée Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Cette journée s’adresse aux personnes ayant déjà une première expérience de l’écoprint et souhaitant aller plus loin dans leur pratique. Plus d’information sur le site.
Groupe 6 personnes max (4 pers mini) .
Le Quilliou La Bigarrée Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 84 58 54 15
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English :
L’événement L’Ecoprint à la Bigarrée Plougonven a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX