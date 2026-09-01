L’Ecoprint à la Bigarrée Le Quilliou Plougonven

Informations pratiques

Plougonven

L’Ecoprint à la Bigarrée

Le Quilliou La Bigarrée Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Cette journée s’adresse aux personnes ayant déjà une première expérience de l’écoprint et souhaitant aller plus loin dans leur pratique. Plus d’information sur le site.

Groupe 6 personnes max (4 pers mini) .

Le Quilliou La Bigarrée Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 84 58 54 15

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English :

L’événement L’Ecoprint à la Bigarrée Plougonven a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX