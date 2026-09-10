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L’écriture en fête : récits détournés Médiathèque Jacques Demy Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Un récit peut avoir mille vies. À vous de détourner un texte, de transformer une page de livre en poème… Laissez libre court à votre créativité lors de mini-ateliers d’écriture, à réaliser en autonomie ou accompagné.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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