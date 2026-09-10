UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

L’écriture en fête : récits détournés Médiathèque Jacques Demy Nantes

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

L’écriture en fête : récits détournés Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Un récit peut avoir mille vies. À vous de détourner un texte, de transformer une page de livre en poème… Laissez libre court à votre créativité lors de mini-ateliers d’écriture, à réaliser en autonomie ou accompagné.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)