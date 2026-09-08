Lecture à voix haute de l’EDB, journal de quartier de Bellevue Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 16:00 –

Gratuit : oui Tout public

Venez découvrir l’EDB autrement à la Médiathèque Lisa Bresner ! Et si vous découvriez l’EDB autrement ?Les rédacteurs et rédactrices bénévoles de l’EDB, le journal de quartier, vous donnent rendez-vous à la Médiathèque Lisa Bresner pour une lecture à voix haute de plusieurs articles du journal.À travers leurs voix, venez écouter les histoires, les témoignages, les initiatives et les actualités qui font la vie du quartier. Une façon conviviale de découvrir l’EDB, mais aussi de mettre en lumière celles et ceux qui, bénévolement, prennent la plume pour raconter leur quartier et faire circuler la parole des habitants.La lecture sera suivie d’un temps d’échange et de questions-réponses avec les rédacteurs, accompagné d’un petit thé, l’occasion de discuter avec eux de leur expérience et, pourquoi pas, de découvrir comment rejoindre le comité de rédaction !

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Lisa Bresner et trouvez le meilleur itinéraire

