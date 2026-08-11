Lecture animée L’Archipel des mots perdus Rue Frédéric Chopin Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Lecture animée L’Archipel des mots perdus

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Et si une histoire prenait vie sous les yeux des enfants ? Cette lecture animée se prolonge par la création d’une fresque participative, avant une rencontre privilégiée avec l’auteur. Une expérience ludique et créative qui invite chacun à explorer le pouvoir des mots et de l’imagination.

Dès 4 ans

Sur inscription au 02 35 13 30 53 .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

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English : Lecture animée L’Archipel des mots perdus

L’événement Lecture animée L’Archipel des mots perdus Harfleur a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie