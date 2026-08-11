Lecture animée L’Archipel des mots perdus Rue Frédéric Chopin Harfleur
samedi 26 septembre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Lecture animée L’Archipel des mots perdus
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Et si une histoire prenait vie sous les yeux des enfants ? Cette lecture animée se prolonge par la création d’une fresque participative, avant une rencontre privilégiée avec l’auteur. Une expérience ludique et créative qui invite chacun à explorer le pouvoir des mots et de l’imagination.
Dès 4 ans
Sur inscription au 02 35 13 30 53 .
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr
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English : Lecture animée L’Archipel des mots perdus
L’événement Lecture animée L’Archipel des mots perdus Harfleur a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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