Lecture – atelier, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Lecture – atelier 19 et 20 septembre Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le plus souvent illustrés, les albums pour enfants peuvent aussi être animés par des photographies. Lecture d’une sélection d’histoires suivie d’un atelier de fabrication d’un mini livre de photos pour petites mains et grandes idées !
Médiathèque Jacques Demy 15 rue de l’Héronnière 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/ Entre patrimoine local et modernité, la médiathèque Jacques Demy, dont le nom rend hommage au célèbre réalisateur nantais, surplombe les bords de la Loire. Avec ses animations et sa vaste collection de livres, de documents précieux, mais aussi de contenus multimédias, c’est un lieu de vie et de culture de premier choix pour les Nantais. Tram Ligne 1 : arrêt Médiathèque
Le plus souvent illustrés, les albums pour enfants peuvent aussi être animés par des photographies. Lecture d’une sélection d’histoires suivie d’un atelier de fabrication d’un mini livre de photos et…
© Ville de Nantes
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