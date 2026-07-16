Lecture-atelier, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Lecture-atelier Dimanche 20 septembre, 16h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le plus souvent illustrés, les albums pour enfants peuvent aussi être animés par des photographies. Lecture d’une sélection d’histoires suivie d’un atelier de fabrication d’un mini-livre de photos pour petites mains et grandes idées !

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lecture d’une sélection d’histoires suivie d’un atelier de fabrication d’un mini-livre de photos pour petites mains et grandes idées !