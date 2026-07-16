Lecture-atelier, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Lecture-atelier Dimanche 20 septembre, 16h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le plus souvent illustrés, les albums pour enfants peuvent aussi être animés par des photographies. Lecture d’une sélection d’histoires suivie d’un atelier de fabrication d’un mini-livre de photos pour petites mains et grandes idées !
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lecture d’une sélection d’histoires suivie d’un atelier de fabrication d’un mini-livre de photos pour petites mains et grandes idées !
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bottière l’été, Maison de quartier de la Bottière, Nantes 16 juillet 2026
- Lectures et jeux pour petits et grands, Pataugeoire Basse Mar, Nantes 16 juillet 2026
- Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes 16 juillet 2026
- Le livre prend l’air, Square Louis Feuillade, Nantes 16 juillet 2026
- Contes, jeux et lectures, Square Louis Feuillade, Nantes 16 juillet 2026